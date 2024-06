Audiência pública vai ouvir comunidade do Claudete nesta terça

A Prefeitura de Cascavel segue com as audiências públicas por todos os bairros da cidade, para priorizar as demandas que os moradores de cada região têm como primordial. Mas, para isso, é preciso a participação popular. Por isso, marque na agenda, que nesta terça-feira (11), será a vez do Território VIII. A reunião com os moradores será realizada às 18h30, no Salão Comunitário do Bairro Claudete, que fica na Rua Hélio Richard, esquina com Rua Jorge Lacerda.

Além do próprio Claudete, as pautas serão focadas nas demandas do Canadá, Cancelli, Parigot de Souza, Metropolitano, Novo Milênio, Pinheiros e Country.

As audiências visam debater e incluir as ações que forem prioritárias no orçamento do próximo ano e, assim, direcionar os recursos financeiros da Lei Orçamentária Anual de 2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. É a oportunidade para a comunidade apontar o que pode ser melhorado em seu bairro, em sua região.

O trabalho acontecerá até dia 9 de julho, quando haverá a última reunião no auditório da Prefeitura. Todos os eventos estão marcados para às 18h30, fora do horário comercial, para que a população realmente possa participar e dar sua opinião sobre as melhorias que podem ser adotadas em Cascavel.

Quem não puder ir presencialmente, também poderá opinar de maneira online. Para participar do processo democrático participativo, basta acessar o link www.participacascavel.com.br.

A ação também tem como objetivo tornar os processos orçamentários abertos e transparentes, permitindo que os cidadãos se envolvam diretamente na tomada de decisões, estimulando, assim, o exercício da cidadania e o avanço na democratização da gestão.

CALENDÁRIO DE AUDIÊNCIAS

11/06 – Território VIII – 18h30

Salão Comunitário Claudete – Rua Hélio Richard, 1610.



18/06 – Território II – 18h30

São Comunitário Melissa – Rua Nogueira, 33.



25/06 – Território X – 18h30

Salão Comunitário do São Cristóvão II – Rua Romão Chrum, nº 1031.



02/07 – Território XI – 18h30

Salão Comunitário do Coqueiral – Rua Fagundes Varela, nº 1740.



09/07 – Território XII – 18h30

Auditório da Prefeitura – Rua Paraná, nº 5000

Fonte: Secom