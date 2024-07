Atenção condutores! Rua Delfino Dias do Prado será sentido único

Diante do avanço das obras da Avenida Carlos Gomes, a Transitar informa que a partir desta segunda-feira (22) a Rua Delfino Dias do Prado será sentido único desde o trecho da Rua Alexandre de Gusmão até a Avenida da Carlos Gomes.

A sinalização já está sendo instalada e assim que pronta o novo sentido já estará valendo oficialmente. Para orientar e monitorar o trânsito, equipes da Transitar vão acompanhar essa transição.

Por conta da alteração, será feita a inversão de parada obrigatória no cruzamento da Rua do Comércio com a Rua Delfino Dias do Prado. Dessa forma, já no período da tarde, a parada obrigatória será na Rua do Comércio.

A Transitar orienta que os condutores redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao passar pelo trecho.

Fonte: Secom