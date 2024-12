Até que horas dá para apostar na Mega da Virada?

Com a chegada do fim do ano, milhares de brasileiros voltam às expectativas para o sorteio da Mega da Virada, que acontece na noite desta terça-feira (31). O prêmio estimado para este ano é de R$ 600 milhões, o maior da história.

As apostas do último concurso de 2024 podem ser feitas até as 18h de terça, em qualquer casa lotérica espalhada pelo Brasil, ou por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

Para jogar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis na cartela ou, se preferir, optar por um bilhete preenchido pelo sistema da lotérica, também conhecida como “surpresinha”.

Se ninguém acertar os seis números sorteados, o prêmio deverá ser dividido entre os sortudos que conseguirem cravar ao menos cinco números sorteados. A aposta mínima custa R$ 5.