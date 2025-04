Após sequência de tombamentos, PRF reforça fiscalização em porta-contêineres no Paraná

Ponta Grossa - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta quinta-feira (24), uma operação de fiscalização direcionada a veículos porta-contêineres na BR-376, no município de Ponta Grossa (PR). A ação foi motivada por uma sequência de acidentes registrados no início da semana na região de Tibagi (PR), envolvendo esse tipo de transporte. Em apenas dois dias, três caminhões que transportavam contêineres tombaram na rodovia. Em um dos casos, o motorista morreu no local.

Diante do cenário, a PRF intensificou as abordagens a esse tipo de veículo. O modal porta-contêiner é amplamente utilizado nas rodovias paranaenses, especialmente em razão da exportação de produtos pelos portos do Paraná e de Santa Catarina.

Durante a operação, foram fiscalizados 24 caminhões, com o registro de 21 autos de infração. As principais irregularidades encontradas envolviam más condições de segurança, como pneus desgastados, falhas nos sistemas de freios e dispositivos de retenção de carga fora dos padrões. Um dos veículos abordados circulava com o sistema de freios do semirreboque totalmente isolado e inoperante. Também foram constatados um caso de excesso de peso, cinco veículos com equipamentos ineficientes ou inoperantes, sete com equipamentos em desacordo com a legislação e quatro motoristas que descumpriram o tempo de descanso obrigatório.

Nos casos mais graves, os veículos foram retidos e só puderam seguir viagem após regularização completa das falhas constatadas, com comprovação de condições mínimas de segurança para circulação.

Tombamentos

Dados da PRF apontam que, entre 1º de janeiro e 24 de abril de 2025, foram registrados 65 tombamentos com caminhões nas rodovias federais, resultando em 53 feridos e 7 mortes. Esses acidentes representam 37,6% de todos os tombamentos ocorridos no período, mas concentram 63,6% das mortes. A taxa de letalidade dos tombamentos com caminhões foi de 10,8%, superior à média geral de 6,4% para esse tipo de acidente.