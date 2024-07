Apagão cibernético: foi algum ataque? Veja o que dizem as autoridades

Nesta sexta-feira (19), uma interrupção global de TI afetou empresas de mídia, bancos, empresas de telecomunicações e serviços aéreos em todo o mundo. Uma fonte de segurança do governo do Reino Unido, porém, informou à agência Reuters que o incidente não está sendo tratado como um ataque cibernético.

De acordo com a fonte, que pediu para não ser identificada, os especialistas em segurança não consideram o evento uma questão de segurança cibernética. Em vez disso, a crise é vista como possivelmente relacionada a um software de antivírus corporativo da empresa CrowdStrike, que atende principalmente clientes governamentais e grandes corporações.

George Kurtz, presidente e CEO da CrowdStrike, empresa que atende principalmente clientes governamentais e grandes corporações, confirmou que o incidente não está sendo tratado como um ataque cibernético. O problema parece estar ligado a uma falha no sensor “Falcon”, do sistema operacional Windows, conforme confirmado pela própria CrowdStrike.

Impacto Global

O apagão cibernético desta sexta-feira causou interrupções em serviços essenciais em diversos países. Empresas aéreas, de telecomunicações e do setor financeiro enfrentam problemas graves. De acordo com agências internacionais, os usuários da Microsoft foram os mais afetados. Já há relatos de problemas no Brasil, como instabilidade em apps de bancos.

Nos Estados Unidos, a ABC informou que voos das companhias American Airlines, United e Delta foram suspensos. Além disso, problemas foram relatados na Austrália, Holanda, Panamá, Reino Unido, Alemanha, África do Sul e Índia.

No Reino Unido, serviços ferroviários e de telecomunicações foram afetados, e a bolsa de valores também enfrentou dificuldades. O canal Sky News ficou fora do ar devido a problemas nas transmissões ao vivo.

Na Alemanha, cirurgias eletivas foram canceladas em dois hospitais, e na África do Sul, um dos maiores bancos do país relatou problemas que afetaram todos os seus serviços. Em Hong Kong, a Autoridade Aeroportuária informou que as companhias aéreas passaram a realizar o check-in manualmente, embora os voos não tenham sido afetados.

A autoridade nacional de cibersegurança da Austrália anunciou que várias empresas foram impactadas por um “apagão técnico em larga escala”, afetando serviços bancários e de mídia, com algumas lojas temporariamente fechadas. Bancos da Nova Zelândia também ficaram fora do ar.

O incidente global destacou a fragilidade das infraestruturas de TI diante de falhas técnicas, sublinhando a importância de medidas preventivas e da necessidade de testes rigorosos antes do lançamento de atualizações críticas.

