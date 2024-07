Apae de Cascavel recebe nesta quinta o Cônsul-Geral do Japão

A parceria Brasil-Japão está mais forte do que nunca. Nesta quinta-feira (1º), a Apae de Cascavel receberá a visita do Cônsul-Geral do Japão em Curitiba, Yasuhiro MITSUI; da Consulesa Naomi MITSUI e da assessora de projetos comunitários do Consulado Japonês em Curitiba, Kumiko ABE.

A solenidade do lançamento do Projeto de instalação dos equipamentos de

reabilitação aos alunos do Centro Especializado de Desenvolvimento Infantil

Luiz Pasternak e da Escola Especializada Valéria Meneghel será das 13h às

14h30.

Trata-se de um marco histórico para a Apae de Cascavel, pela primeira vez atendida com a doação por parte do Governo do Japão. O recurso destinado para a viabilização do projeto de aprimoramento das condições de vida para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, tem tudo para impulsionar a missão da instituição em oferecer atendimento cada vez mais qualificado.

No dia 18 de dezembro, uma equipe da Apae de Cascavel, liderada pelo presidente, João Maschio, esteve em Curitiba para a formalização do repasse do montante, juntamente com representantes da Feapaes. Na ocasião, a recepção foi feita pelo Cônsul-Geral Interino, Rei OIWA.



A doação de US$ 37.762, equivalente a R$ 181.370,88 mil foi destinada à aquisição de equipamentos ao setor de fisioterapia. Foram duas esteiras e dois simuladores de escadas.

Fonte: Comunicação Apae de Cascavel