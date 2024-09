Alunos concluem Oficina de Empreendedorismo

Na tarde da última terça-feira (3), os alunos que participaram da Oficina de Empreendedorismo “Jovem Cocriando o Futuro” receberam seus certificados na Estação Hub One. Este projeto-piloto foi desenvolvido com estudantes do CCI Cascavel Velho e conta com a participação das Secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag), Desenvolvimento Econômico (Semdec), Assistência Social (Seaso), Educação (Semed) e o apoio do Sebrae.

A secretária de Planejamento e Gestão, Vanilse Pohl, destaca que esta é a primeira fase do projeto, idealizado pelo Conselho Diretor da Semdec. “Em parceria com o Sebrae, oferecemos disciplinas que abordam questões comportamentais, visando despertar nos jovens a compreensão dos comportamentos necessários para se tornarem empreendedores, preparando-os para o futuro”, explica.

O projeto tem como objetivo principal buscar soluções para as problemáticas enfrentadas pelos alunos no bairro onde residem.