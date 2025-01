Alexandre de Gusmão: Novo binário finalizará o projeto de remodelação viária da Região Sul

Cascavel - Uma das maiores obras de remodelação viária dos últimos anos da cidade de Cascavel – o complexo de obras da nova Avenida Carlos Gomes – dará mais um passo nesta semana, fechando todas as mudanças de mobilidade urbana que foram planejadas e executadas desde o dia 18 de setembro de 2023. A partir desta quinta-feira (9), a Rua Alexandre de Gusmão vai se tornar binário, tendo sentido único do sentido bairro-centro. Com isso, a região terá duas vias sentido bairro-centro e uma sentido centro-bairro.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, com esta alteração será colocado em prática o tão esperado binário da Avenida Carlos Gomes com a Rua Alexandre Gusmão de forma completa. Para isso, desde o começo desta semana todos os semáforos da via já estão instalados e funcionando em modo de alerta, piscando em amarelo intermitente, entrando em funcionamento para organizar os fluxos de veículos. Placas indicando as mudanças também foram instaladas em todo o trecho.

Atenção

Por causa da alteração, vários comunicados estão sendo feitos aos moradores e, além disso, já nas primeiras horas da quinta-feira (9) os agentes da Transitar estarão em todo o trecho auxiliando os motoristas e ficarão à disposição da população orientando o tráfego de veículos nos pontos de maior circulação. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela via em transição, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização.

A mudança vai abranger ao todo dez quadras de uma das principais ruas do Bairro Maria Luiza, uma área residencial que conta com uma grande quantidade de moradores que, a partir de agora, terão que se adaptar ao novo fluxo. Além disso, a pavimentação está pronta, mas grande parte das calçadas não foi finalizada, o que deve ser feito até o mês de abril – fim da prorrogação do contrato por mais 134 dias, que deveria ter sido encerrado no dia 18 de dezembro do ano passado.

Ligação

A Alexandre de Gusmão é ligada ao novo viaduto de transposição da BR-277 que foi a primeira grande obra do novo projeto, ligando na Rua Emílio Bautitz, no bairro Universitário tornando o trajeto com um fluxo ininterrupto. O viaduto está pronto desde o junho do ano passado, e foi bastante utilizado durante a obra da Carlos Gomes, quando os trechos tiveram que ser interditados para que fossem feitas as melhorias.

Dados que foram levantados para o Município apontam que cerca de 100 mil cascavelenses trafegam pela via diariamente; o Plano Municipal de Mobilidade Urbana indica, ao todo, 25 mil veículos por dia, além de 10 mil usuários de transporte público em cerca de 300 viagens de ônibus. “Estamos satisfeitos com a obra e as mudanças viárias que foram planejadas para melhorar toda a mobilidade urbana da Região Sul”, comentou Rancy,

‘Looping’ de quadra

Outra mudança que passa a virar rotina na vida dos motoristas é a obrigação de ser feito o “looping de quadra” para acesso do outro lado da via. Segundo o secretário, com o novo modelo será necessária a mudança