Acidentes aéreos mataram 119 pessoas no Brasil em 2024

A queda de um avião em Gramado (RS) nesse domingo (22) marca um segundo semestre fatal na aviação brasileira. Os 10 mortos já confirmados — além de outros feridos em estado grave — se somam a outros 72 óbitos só nos últimos seis meses. Ao todo, já são 119 pessoas morreram em acidentes com aeronaves desde o início do ano, sendo o caso da Serra Gaúcha o segundo pior, atrás apenas da queda do avião da VoePass, em Vinhedo (SP), no dia 9 de agosto.

Desde 2 de janeiro, já são 23 ocorrências com óbitos envolvendo quedas de aviões e helicópteros no Brasil. A primeira delas foi registrada em Capitólio (MG), quando um helicóptero caiu no Lago de Furnas. A aeronave afundou, deixando um morto e outras duas pessoas feridas. No mesmo dia, outro helicóptero caiu no interior do Maranhão, levando à morte o piloto que fazia a pulverização de agrotóxicos em uma fazenda na cidade de Santa Luzia.