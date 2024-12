Acidente termina com cinco crianças atropeladas no Bairro Floresta

CASCAVEL – Um acidente envolvendo um motociclista e cinco crianças foi registrado na tarde desta quarta-feira (4), no cruzamento da Avenida Papagaios com a Rua dos Pardais, no Bairro Floresta, em Cascavel.

De acordo com informações, o motociclista, um jovem de 20 anos, relatou que tentava desviar de duas meninas que estavam na beira da via, quando acabou caindo e atingindo um outro grupo de crianças. As vítimas, com idades entre 11 a 13 anos, apresentavam ferimentos leves.

Equipes do Siate foram acionadas para prestar os primeiros socorros. Quatro das crianças foram encaminhadas para unidades hospitalares para avaliação médica mais detalhada. Uma delas, que não sofreu ferimentos, não precisou ser transportada. O motociclista também foi atendido no local e apresentava escoriações pelo corpo.