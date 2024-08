72ª Festa da Padroeira é lançada e começa neste sábado

Convidados, imprensa, voluntários e patrocinadores participaram na manhã desta quinta-feira, no auditório da Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel, do lançamento da 72ª Festa da Padroeira, com início a partir deste sábado (31), às 15h, com o Retiro Mariano voltado aos voluntários que vão trabalhar na festa, juntamente com Dom José Mário, terminando com uma celebração eucarística.



Ao fazer o uso da palavra, o bispo auxiliar Dom Aparecido Donizeti de Souza, pediu a todos para se unir em prol dessa causa, sem esquecer dos cuidados que precisam ser adotados com o meio ambiente e separação do lixo orgânico do reciclável, durante a festa. Já o padre Divo de Conto, coordenador da 72ª Festa da Padroeira, disse que tudo ocorre de maneira harmônica com ajuda de Jesus e Maria. “É uma festa feita com amor e não tenho dúvidas de que será um sucesso”, comentou, parafraseando o Papa João Paulo II: “Servir a

Deus com Maria alegra o coração”.

Como de costume, o lançamento de mais uma edição da Festa da Padroeira teve café da manhã e paralelamente, a divulgação da Corrida da Fé, marcada para 12 de outubro e com estimativa de contar com 1.700 participantes entre adultos e crianças. Logo após o café, os convidados foram conhecer de perto a programação da 72ª Festa da Padroeira, que terá também como ponto alto a realização da Motociata, envolvendo mais de 300 motociclistas que vão se concentrar no lago municipal para participar do terço com o Padre Jorge Lindner e posteriormente, se dirigir até a Catedral Nossa Senhora Aparecida onde participam

de uma missa.



Como não poderia deixar de ser, o grande momento da festa será a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, no dia 29 de setembro, que pela segunda vez, sobrevoará Cascavel de helicóptero antes de pousar no estacionamento do Colégio Marista. Juntamente, estarão presentes os romeiros que tiveram a missão de ir buscar a imagem na Basílica de Aparecida, interior de São Paulo.



A 72ª Festa da Padroeira contará com a participação de mil voluntários. O tema central é “A fé que move uma cidade inteira”. A programação religiosa e gastronômica é extensa. O primeiro evento gastronômico ocorreria em 7 de setembro, envolvendo o jantar à base de sukiyaki, mas em virtude do conflito da data da realização do desfile de 7 de Setembro, a organização achou por bem cancelar.



Entidades beneficiadas



As entidades beneficiadas com parte dos recursos angariados na festa são Abrigo São Vicente de Paulo, Apofilab, Cemic, Paróquia Santa Cruz, Acas e Recanto da Criança. A programação gastronômica terá pizza, pão e hambúrguer de Nossa Senhora, café colonial, jantar de carnes nobres, almoço italiano e o concorrido porco à paraguaia. O lançamento da 72ª Festa da Padroeira contou com uma coletiva de imprensa e o corte

do bolo alusivo à atual edição do evento.

Fonte: Assessoria