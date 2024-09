45 mil pessoas marcaram desfile de 7 de Setembro em Cascavel

Cerca de 45 mil pessoas prestigiaram no tradicional desfile de 7 de Setembro na Avenida Brasil, em Cascavel, celebrando os 202 anos da Independência do Brasil, que neste ano, segundo a comissão organizadora, contou com mais de 12 mil pessoas.

Devido ao calor, o desfile teve início no final da tarde, adentrando a noite com a participação de mais de 80 entidades, entre escolas municipais, estaduais e privadas, entidades e setores do serviço público, além do Exército Brasileiro.

Patriotismo

Para o general Evandro Luiz Amorim Rocha, comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, a data é um momento para celebrar a união do povo brasileiro e servir de exemplo para os jovens. “Hoje nós comemoramos e damos o exemplo para os nossos jovens, para que eles sigam amando a pátria como nós amamos”, destacou.

Fotos: Sot/Luiz F. Max