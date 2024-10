2ª Feira de Negócios Mulher Empreenda Mais está com vagas abertas para empresárias

A feira contará com artigos de decoração, perfumaria, roupas em geral, artesanato, papelaria, gastronomia e entre outros. Todos produtos que são comercializados pela força do empreendedorismo feminino de Cascavel.

O evento começa dia 8 de novembro e será das 16h às 22h e no dia 9 das 10h às 20h. A entrada é totalmente gratuita e aberta à comunidade. Na última edição, mais de 130 empreendedoras participaram da iniciativa.

A inscrição é totalmente gratuita, bem como o espaço que será disponibilizado na Feira. Já a montagem da estrutura é de responsabilidade da feirante. Para garantir sua vaga, basta entrar em contato com a Semdec pelo telefone (45) 3902-1358 ou ainda enviar mensagem para o mesmo número. São poucas vagas restantes. O único requisito é que o empreendimento seja composto exclusivamente por mulheres.

Atenção, cascavelenses que têm o DNA do empreendedorismo. Que tal participar como expositora da 2ª Feira de Negócios Mulher Empreenda Mais? A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com as inscrições abertas para as empreendedoras que querem comercializar seus produtos durante o evento que será realizados nos dia 8 e 9 de novembro, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.

Parte das expositoras faz parte do programa de mentoria “Mulher: Empreenda Mais!”, que tem o objetivo de inspirar nas mulheres o potencial de empreender, através de formações e orientações.

O programa, que é gratuito, oferece ferramentas para auxiliar no processo de desenvolvimento dessas mulheres e principalmente estabelecer um ambiente capaz de fomentar a criatividade em cada participante. O programa já contou com diversos encontros ao longo do ano.

Na feira, as expositoras poderão comercializar seus produtos e serviços gerando negócios, além de receberem feedbacks e dicas dos mentores, sempre no intuito de fazer com que elas possam alavancar suas empresas.

Fonte: Secom