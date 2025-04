Abril começa chuvoso e traz temperaturas mais amenas

Abril, no Paraná, é um mês de muita chuva no Oeste, Sudoeste e Litoral, e pouca chuva no Vale do Ribeira e Norte Pioneiro. É um mês de temperaturas médias de 15°C no Sul, 17°C na Capital e 23°C no Oeste e Noroeste. Mas a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que, em algumas regiões, a chuva e a temperatura vão ficar diferentes da média em abril de 2025: no Interior do Estado deve chover menos, e na metade Norte do Estado as temperaturas ficarão mais altas do que a média.

A previsão pé que a maior parte das chuvas de abril ocorrerá nos primeiros dez dias do mês. “Um sistema frontal na altura do Sul do país deve se deslocar para o oceano. Apesar do eixo não avançar sobre o Estado do Paraná, a presença dela contribui com a formação de linhas de instabilidade. Nos próximos dias a presença dessas frentes frias deve ser mais frequente. Com isso teremos uma semana com tempo bastante abafado e chuva ocorrendo principalmente durante as tardes, não se descartando que ela venha com força em alguns momentos”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

CHUVA

Historicamente, no mês de abril, chove mais no Oeste, Sudoeste e Litoral, e chove menos no Vale do Ribeira e no Norte Pioneiro. A média histórica de acumulado de chuva em abril em Cascavel é de 140 mm, em Guaraqueçaba é de 190 mm, em Londrina é de 87 mm e em Curitiba é de 84 mm.

No Litoral, na Região Metropolitana de Curitiba e nos Campos Gerais a previsão para abril é de que a chuva siga a média. No Interior, entretanto, choverá menos em 2025 do que a média histórica.