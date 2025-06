Tempo fechado marca o início da semana em Cascavel

AUTOMÓVEIS

Nova Triumph Tiger Sport 800 agrada brasileiros com potência e conforto

Paraná - Recém-lançada no Brasil, a Triumph Tiger Sport 800 chegou com a proposta de oferecer mais potência e versatilidade para aqueles que buscam uma motocicleta confortável no uso urbano e pronta para encarar as viagens de curta e longa distância. Com um ótimo equilíbrio entre desempenho, tecnologia e estilo, o modelo conquistou os apaixonados […]