Apesar da chuva no início do mês, julho deve ser seco e com temperatura na média no Paraná

Curitiba - A primeira semana de julho começou gelada e chuvosa, mas não representa o que a previsão do tempo aponta para o resto do mês. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o mês deve ter chuvas abaixo da média e abaixo do que foi registrado em 2024, e as temperaturas devem ficar dentro da média histórica.

O volume de chuvas no mês de julho costuma seguir um declínio do Sul do Estado até o Norte. Em julho historicamente chove mais no extremo Sul: entre 175 mm e 200 mm em cidades ao redor de Rio Negro, Palmas e Pato Branco, e fora do Sul esse volume também é histórico nas proximidades de Cândido de Abreu.

Os acumulados históricos de chuva em julho são de 125 mm a 150 mm no Centro Sul do Estado, e no sul da Região Metropolitana de Curitiba. Já no Litoral e ao redor de municípios como Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo, o acumulado de chuva em julho historicamente é de 100 mm a 125 mm. Na Capital e em uma faixa que passa por Ponta Grossa, Telêmaco Borba até Santa Helena, o acumulado de chuvas em julho cai para um valor 100 mm a 75 mm.

Os menores acumulados de chuva em julho historicamente são no Norte: em cidades acima de Londrina, de Maringá e de Umuarama, a chuva fica entre 50 mm e 75 mm no mês. Na divisa com São Paulo, as cidades em julho têm acumulados de chuva historicamente abaixo de 50 mm.

Previsão de Chuvas para Julho de 2025

Para julho de 2025, é previsto um acumulado de chuvas de 30 mm a 60 mm em toda a metade Norte do Estado e na Região Metropolitana de Curitiba. No Oeste e no Litoral, passando por uma pequena área dos Campos Gerais, a previsão é de chuvas entre 60 mm e 90 mm. Já no Sudoeste e Sul, a chuva pode chegar a um valor entre 90 mm a 120 mm.