Julho começou frio; Termômetros registram 2.8°C em Cascavel nesta terça-feira (01)

SEM TRÉGUA

Quantos milímetros choveu em Cascavel? Veja os maiores volumes registrados no Paraná

Curitiba - A cidade de Cascavel registrou 33,2 milímetros de chuva nesta quinta-feira (26), segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A precipitação foi constante ao longo do dia, com intensidade moderada na maior parte do tempo. Apesar de não estar entre os maiores acumulados do estado, o volume chama […]