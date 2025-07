Vai voar? Torça, porque a temporada de nevoeiro está aberta em Cascavel

Cascavel e Paraná - Nesta semana, um dos assuntos mais comentados na cidade — e que se repete a cada chegada do inverno — foi o número de voos cancelados ou atrasados no Aeroporto Regional de Cascavel. Só no último domingo (30) e na segunda-feira (31), dias de tempo “carrancudo” e nevoeiro intenso, cinco voos foram cancelados pelas companhias aéreas, deixando passageiros frustrados.

Foto: Secom

Não se pode negar que o aeroporto de Cascavel vive um dos melhores, se não o melhor momento em toda sua história. A nova estrutura é, realmente, “de primeira”, mas quando os cancelamentos e atrasos acontecem, ninguém liga para o conforto do novo terminal.

Para entender melhor os cancelamentos e remarcações, o Hoje Express conversou com a diretora administrativa e aeroportuária Jocemara Lopes. Segundo ela, os dois principais fatores que impactam essas situações são a altitude e o nevoeiro. O Aeroporto de Cascavel está 514 metros mais alto que o de Foz do Iguaçu e a cerca de 700 metros acima do nível do mar, o que dificulta pousos e decolagens em dias de baixa visibilidade.

De acordo com a diretora, o aeroporto enfrenta os mesmos desafios de outros terminais da Região Sul, mas sua altitude acentua os efeitos do nevoeiro. “Em 1970, quando foi construído, o entorno era mais arborizado. Hoje, estamos em uma área descampada, o que favorece a incidência de ventos fortes, somados ao nevoeiro”, explicou.

Poucos ATRs

Mara, como é conhecida, acompanha os pousos e decolagens através do vidro da sua sala e lembra que os cancelamentos eram mais frequentes quando havia maior número de voos operados com aeronaves ATR, que este tipo têm maior restrição ao vento e ao nevoeiro. Atualmente, das 16 movimentações diárias realizadas pelas companhias Latam, Gol e Azul, apenas quatro são com ATRs — as demais utilizam jatos.

A diferença entre elas está no porte e na capacidade: enquanto o ATR transporta até 70 passageiros, os jatos levam, em média, entre 168 e 186 pessoas, dependendo do modelo.

Movimento intenso e crescendo

Neste primeiro semestre, o Aeroporto Regional de Cascavel registrou a movimentação de 222,2 mil passageiros — uma média de 37 mil por mês — número que deve superar o total de 2023, quando foram contabilizados 408 mil embarques e desembarques. Os voos diários atendem as cidades de Curitiba, Campinas e Guarulhos.

No mesmo período, foram realizados 1.046 voos, com 36 cancelamentos, sendo 30 deles causados por condições meteorológicas. Segundo a diretora Jocemara Lopes, existem cinco tipos de cancelamentos. Desses, três foram alternados — quando a aeronave decola, mas não consegue pousar e é direcionada a outro aeroporto com melhor visibilidade, como Foz do Iguaçu ou Maringá. Outros dez cancelamentos ocorreram por conta do clima já com a aeronave em solo, e os demais por decisão das companhias aéreas, que optaram por não iniciar o voo devido às más condições do tempo. Todos os dados são enviados trimestralmente à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Nesta sexta-feira (4), um novo voo da companhia Azul entra em operação com a aeronave A320. As viagens serão realizadas até o dia 1º de agosto, sempre às sextas-feiras, com chegada prevista às 10h45 em Cascavel e saída às 11h25. O voo é direto para Maceió, destino muito procurado por turistas, especialmente durante a temporada de inverno. Segundo a diretora, a escolha reforça o destaque do Aeroporto Regional de Cascavel, considerado o melhor aeroporto regional do Sul do Brasil e uma referência nacional.