Volvo inicia a produção de ônibus biarticulados e articulados elétricos

A operação brasileira da Volvo está comemorando um momento histórico. A fábrica de Curitiba celebrou na última quinta-feira a produção do primeiro chassi de ônibus biarticulado elétrico da marca em todo o mundo. Com zero emissões de CO2 e baixíssimo nível de ruído, o modelo BZRT, nas versões articulada e biarticulada, é fabricado exclusivamente na unidade brasileira da Volvo, que agora está apta a exportá-lo para sistemas BRT de todo o mundo.

Com 28 metros de comprimento e capacidade para até 250 passageiros, o Volvo BZRT biarticulado é um veículo de alta eficiência, capaz de levar o mesmo número de passageiros de um metrô, mas com custos de implantação e operação muito menores, e ainda com o mesmo benefício de zero emissões. “O início da produção no Brasil marca um passo importante no compromisso da Volvo com a descarbonização dos transportes. Temos a meta de zerar as emissões de CO2 de nossos veículos até 2040. A oferta de ônibus elétricos de alta capacidade é parte dessa iniciativa”, assegura André Marques, presidente da Volvo Buses na América Latina. O novo produto foi desenvolvido dentro do ciclo de R$ 1,5 bilhão de investimentos da Volvo no País, no período 2023-2025.