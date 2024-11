Volkswagen celebra 65 anos da fábrica Anchieta

A Volkswagen do Brasil celebrou segunda-feira (18) os 65 anos de sua fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), que já soma mais de 14,7 milhões de veículos produzidos em sua história. A produção da Anchieta representa 57% dos mais de 25,7 milhões de veículos produzidos pela Volkswagen do Brasil em 71 anos, sendo a maior fabricante de automóveis do País.

A Anchieta é um complexo industrial completo e um centro de pesquisa, planejamento e desenvolvimento de novos produtos com a mais alta tecnologia e inovação. Em outubro, a unidade iniciou a produção do Novo Nivus, o terceiro modelo da ofensiva de 16 lançamentos da marca até 2028, com destaque para a estreia, em breve, dos modelos híbridos, além de novidades em 100% elétricos e Total Flex.

“A fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), é estratégica para os negócios da Volkswagen do Brasil e seguimos investindo continuamente na unidade que completa 65 anos. No mês passado, iniciamos a produção do Novo Nivus na Anchieta e a linha também receberá o inédito Nivus GTS, já confirmado para o mercado brasileiro para o primeiro semestre de 2025. A Anchieta também terá mais dois veículos inéditos que serão anunciados em breve para impulsionar ainda mais a nossa ofensiva de 16 lançamentos até 2028, como parte dos investimentos robustos de R$ 16 bilhões que estamos fazendo no Brasil no mesmo período, reafirmando a nossa confiança no País”, afirma Ciro Possobom, Presidente e CEO da Volkswagen do Brasil.

Do total de R$ 16 bilhões para o Brasil até 2028, R$ 13 bilhões serão destinados às unidades paulistas da Volkswagen: a Anchieta, incluindo a área produtiva e o Centro de Design e Engenharia, que é um dos mais avançados do Grupo Volkswagen no mundo; além das fábricas de Taubaté, São Carlos (motores) e do Centro de Peças e Acessórios de Vinhedo. Os outros R$ 3 bilhões serão destinados à fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR).

Inaugurada em 1959, a Anchieta foi a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, iniciando a expansão global da marca. A história da Volkswagen no Brasil, no entanto, teve início em 1953, em um galpão no bairro Ipiranga, em São Paulo.

No mês passado, teve início na fábrica Anchieta a produção do Novo Nivus, um modelo que inaugura uma nova era de conectividade para a Volkswagen do Brasil com o novo VW Play Connect de 10,1 polegadas e o novo aplicativo Meu VW 2.0. E a pedido do público, a versão esportiva GTS do Novo Nivus já está confirmada para o primeiro semestre de 2025.

Primeiro modelo 100% desenvolvido na Região América do Sul e também produzido e vendido na Europa (com o nome Taigo por lá), o SUVW Nivus estreou no mercado em 2020 e já conta com mais de 251 mil unidades produzidas na Anchieta.