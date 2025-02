Vai pegar a estrada de moto? Cuidados evitam as surpresas

Apesar da prevalência em deslocamentos urbanos, o número de motocicletas em viagens de longas distâncias tem crescido, como reflexo da ampliação da frota nacional de motos, que chegou a 34 milhões, e do aumento no número de habilitados para dirigi-las, mais de 39 milhões de pessoas, segundo a Secretaria Nacional do Trânsito.

Pegar a estrada de moto, no entanto, requer cuidados específicos, ainda mais em períodos de férias, nos quais as rodovias registram maior movimentação, conforme ressalta a mecânica, influenciadora e parceira dos lubrificantes Mobil, Tati Santos. “Muitas vezes, nós motociclistas só paramos para olhar com cuidado para a moto quando acontece algo errado. É preciso dar atenção também à manutenção preventiva, assim evitamos dor de cabeça em uma época tão especial como esta”, destaca Tati Santos.

Para contribuir com um fim de ano mais tranquilo para os motociclistas que vão colocar o pé na estrada nestas férias de verão, a mecânica lista cinco dicas essenciais.

Verifique os freios

Para realizar a verificação, basta fazer o seguinte teste prático: empurre a moto vagarosamente e acione os freios. Ambos (dianteiro e traseiro) devem responder de maneira firme e imediata.

Além disso, é preciso dar atenção ao fluido de freio. Certifique-se de que o nível está adequado e dentro do intervalo recomendado pelo fabricante. Um fluido velho, com mais de dois anos, pode comprometer a eficiência dos freios.

Cheque o nível de óleo

Para fazer a checagem, posicione a moto em terreno plano e aguarde o motor esfriar. Depois, utilize a vareta ou o visor de inspeção e verifique o nível do óleo, que deve sempre estar entre as marcações “mínimo” e “máximo”. Se estiver abaixo, complete com o tipo de óleo especificado no manual. Vale destacar que não é indicado misturar óleos de marcas ou especificações diferentes, pois isso pode prejudicar o motor. Verifique também a data e a quilometragem da última troca para garantir que o óleo não está vencido ou muito sujo.