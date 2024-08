Turismo Nacional abre segunda metade da temporada

A Turismo Nacional abre neste fim de semana (de amanhã a domingo) a segunda metade da temporada 2024 com a disputa da 5ª etapa geral e a quarta rodada do campeonato Sprint.

Uma das grandes novidades do ano é a inclusão do Autódromo Velocitta no calendário, fazendo com que o belo circuito localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, receba a categoria pela primeira vez desde que passou a ser promovida e organizada pela Vicar.

Há sete anos, contudo, a categoria acelerou em Mogi Guaçu, no seu ano de estreia, quando ainda se chamava Campeonato Brasileiro de Turismo 1600.

Crédito: Cleocinei Zonta/Divulgação