Telêmaco Borba tem provas empolgantes no Paranaense de Velocidade na Terra

A Velocidade na Terra do Paraná teve mais uma etapa com provas empolgantes. Telêmaco Borba sediou sábado e domingo a 4ª etapa do Campeonato Paranaense e a 5ª etapa do Kartcross. A promoção e organização foram do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Com as constantes melhorias, a pista do Autódromo Municipal recebeu elogios dos pilotos. Depois de duas baterias em cada categoria, os vencedores foram André Artemluz na categoria Turismo Tração Traseira; Luciano Pinguim, na Turismo Tração Dianteira; Jean Gans, na Marcas; Sandro Stenzowski, na Turismo Carburado; Edu César, na Turismo Injetado; Julinho Bueno, na Old Fusca Velocidade Injetado; Paulo Schtmann, na Old Fusca Velocidade Carburado; Douglas Rodrigues, na Kartcross Original CBA; Rodrigo Meirelles, na Kartcross Fora Livre; e Vitor Wilms na categoria Autocross.