Você acelera o carro de forma correta?

Brasil - De acordo com a pesquisa realizada pelo sistema Mobs2, mais da metade dos motoristas brasileiros (55%) faz uso excessivo do pedal do acelerador. O que grande parte dessa parcela da população não sabe, no entanto, é que, além do risco de acidentes e multas por excesso de velocidade, acelerar demais e de forma inadequada pode causar sérios danos aos motores dos automóveis.

O formato de aceleração mais indicado, conforme ressalta o coordenador de capacitação e suporte técnico dos lubrificantes Mobil, José Cesário Neto, é a progressiva, que se mantém regular após atingir o máximo permitido e viabiliza uma resposta otimizada dos motores. “Em vez de pisar no acelerador de uma vez, aumentar a pressão gradualmente permite que o veículo se ajuste melhor e entregue potência de forma mais eficiente”, ressalta.

Para ilustrar casos em que a aceleração estaria incorreta, Cesário Neto lista práticas comuns aos motoristas e os riscos que elas causam aos motores dos automóveis; confira:

Acelerar de forma brusca com o motor frio pode causar desgaste prematuro

Antes que o lubrificante atinja a temperatura ideal, ele não alcança completamente as peças internas, o que pode aumentar o atrito e o desgaste.

Acelerar antes e logo em seguida desligar o carro pode ser prejudicial

Muita gente faz isso achando que ajuda o motor, mas, na verdade, pode causar acúmulo de combustível não queimado e desgaste prematuro. Se o veículo for dotado de turbo compressor, haverá desgaste prematuro dos seus componentes, reduzindo sua eficiência e durabilidade.

Pisadas curtas e bruscas no acelerador podem gastar mais combustível

Se você acelera e solta rapidamente várias vezes, o motor pode interpretar que precisa de mais potência, injetando mais combustível do que o necessário, o que gera maior gasto na hora de abastecer.

Acelerar até o limite em motores turbo logo após a partida

Turbinas precisam de lubrificação adequada, e forçá-las antes que o óleo esteja circulando completamente pode causar danos ao sistema.