Leapmotor confirma B10 como segundo SUV a ser comercializado no Brasil

Brasil - A Leapmotor segue com sua estratégia de longo prazo na América do Sul e confirma o B10 como o segundo modelo da marca a ser comercializado na região. O anúncio foi feito antes mesmo da primeira apresentação completa do modelo ao público, que ocorre no Salão de Xangai (China).

“Ao confirmar o Leapmotor B10 como o próximo modelo da marca a chegar ao Brasil e Chile, deixamos claro que os planos da marca e Stellantis para a América do Sul são de longo prazo. O B10 tem sido um sucesso desde o início da pré-venda na China, e estamos confiantes que ele repetirá essa performance na região, sendo essencial para nossa estratégia local”, afirma Fernando Varela, vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul. “Com o B10 e o C10, a Leapmotor disputará uma fatia significativa do segmento de SUVs médios e grandes eletrificados, entregando ao cliente produtos surpreendentes que certamente serão um salto de inovação em relação à concorrência.”

O Leapmotor B10 surpreendeu o mercado, com mais de 10 mil reservas na China em apenas uma hora. O SUV elétrico adota a nova arquitetura 3.5 da marca e possui alto grau de integração eletrônica, com diferentes sistemas (como controle de bateria, motor, ADAS e plataforma) que se conversam em uma só central, dotada do poderoso chip Snapdragon 8155 da Qualcomm.