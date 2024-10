Renault apresenta pela primeira vez o Twingo E-Tech electric prototype

A Renault vai expor o show car Twingo E-Tech electric prototype em seu estande na edição 2024 do Salão do Automóvel de Paris, que começou ontem (terça-feira 14) e vai até domingo. Revelado em novembro de 2023, o veículo será apresentado pela primeira vez ao público em geral.

Em 1992, a Renault revolucionou o mundo do automóvel com o Twingo. Esse carro de cores chamativas soube tornar o dia a dia mais agradável, encarnando perfeitamente o slogan dos “carros para viver” da Renault.

Remetendo ao espírito da primeira geração, o Twingo E-Tech electric prototype foi concebido como um compacto 100% elétrico, pensado para um uso urbano sem abrir mão de nada.

Original e esperto, o Twingo E-Tech electric prototype responde aos desafios atuais e cria o inesperado, remetendo à alma do Twingo original como a silhueta minimalista monovolume, os faróis com visual malicioso, muita agilidade e um ar pra lá de simpático.

Com dimensões contidas, o Twingo E-Tech electric prototype é ao mesmo tempo ágil na cidade e prático, graças às suas 5 portas. A carroceria monovolume conta com um teto de vidro fixo, oferecendo aos seus ocupantes uma cabine generosa e luminosa, seguindo a filosofia dos “carros para viver”.

Além da modernidade de suas proporções e o tratamento perfeitamente fluido das superfícies da carroceria, o modelo conta com uma série de detalhes inspirados no primeiro Twingo, destacando sua personalidade ao associar charme e tecnologia.

Remetendo ao design emblemático do Twingo original, a traseira foi modernizada, com um vidro ornado com uma moldura preta. Assumindo a mesma forma dos faróis dianteiros, as lanternas traseiras ressaltadas conferem um ar tecnológico ao modelo, sem contar o lado divertido da fonte utilizada para escrever o nome Twingo, localizado no centro da porta do porta-malas.