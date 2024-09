Paranaense vence a 3ª corrida da Fórmula Truck em Guaporé

O paranaense Douglas Torres venceu a prova SpeedMax na tarde de domingo (8), no Autódromo Nelson Luiz Barro. Com isso, ele encerrou a 6ª etapa da Fórmula Truck em Guaporé, no Rio Grande do Sul. O piloto de Curitiba completou 17 voltas em 30m20s301 e recebeu a bandeirada com 4s420 de vantagem sobre o catarinense Leonardo Barramacher, que ficou em segundo lugar. Barramacher fez a melhor volta da prova, com 1m33s354.

O gaúcho Robson Portaluppi, primo do técnico do Grêmio Renato Gaúcho, terminou em terceiro. Ele chegou à frente de Márcio Limestone (PR), Fabrício Berton (MS) e Dario Amaral Silva (SP). Esses pilotos completaram as seis primeiras colocações da prova extracampeonato.

Douglas Torres explicou que, durante o fim de semana, ajustou seu Ford Cargo. Na sexta-feira, resolveu problemas na bomba de combustível. No sábado, ajustou o compressor. Na prova da GT Truck, realizada neste domingo, largou em 13º e estava em oitavo quando uma mangueira do intercooler estourou. “Terminamos a prova, mas decidimos poupar o caminhão para a Prova SpeedMax. Nela, largamos em sexto e conquistamos a vitória, o que mostrou a dedicação da equipe e o bom desempenho do caminhão”, destacou Torres.

Finalmente, a 7ª etapa da Fórmula Truck está marcada para 13 de outubro, em Rivera, no Uruguai.

Por fim, a Fórmula Truck 2024 é promovida e organizada pela GT Truck Eventos, com patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil. A supervisão está a cargo das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.