Paranaense de Kart tem 150 inscritos

Será a última oportunidade de treinar na pista que receberá o Grupo 2 do Brasileiro entre os dias 11 e 16 de novembro, uma vez que o traçado será fechado após o Open, reabrindo apenas no primeiro dia de treinos oficiais do evento nacional (12/11).

Com 150 inscrições até o fim da tarde de ontem, o Campeonato Paranaense de Kart/Open do Brasileiro começa oficialmente nesta quinta-feira (31) no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina (PR), com a realização dos treinos livres.

Em outubro de 2009, o Brasil foi palco da chegada de um dos veículos mais emblemáticos da indústria automotiva mundial: o Fiat 500. Símbolo do estilo italiano, o compacto urbano rapidamente conquistou os consumidores com seu design retrô, tecnologia de ponta e uma proposta diferenciada no mercado de automóveis. Agora, 15 anos depois, o modelo […]

A partir de 2025, entrará em vigor a primeira fase do Proconve L8 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores para Leves 8) com normas de emissões ainda mais criteriosas. Para atender a essa etapa da legislação, o catalisador automotivo, presente nos veículos vendidos no Brasil desde o final da década de […]

Nesta quinta-feira a pista abre para os treinos oficiais, enquanto a tomada de tempos e as duas baterias classificatórias estão marcadas para amanhã. Os campeões paranaenses e do Open serão conhecidos no sábado, com a disputa da Final.

Todas as atividades do Campeonato Paranaense/Open do Brasileiro serão transmitidas ao vivo no YouTube do Portal Kart Motor.