Palotina quer provas estaduais e nacionais de Velocidade na Terra

Inaugurado em maio do ano passado, o Autódromo de Velocidade na Terra de Palotina, na região Oeste do Paraná, já está entre um dos melhores do Paraná. E agora a Associação dos Pilotos quer voos mais altos e quer sediar provas estaduais e do Campeonato Brasileiro.

A diretoria da Associação de Pilotos de Palotina, presidida por Ronaldo César da Silva, se reuniu com a diretoria da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), no último domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, durante a realização da etapa de encerramento da temporada da Fórmula Truck. A Associação de Pilotos foi representada pelo presidente Ronaldo César da Silva e pelos diretores Juraci da Silva, Edinei Bonn e Thiago Calgaro da Silva. Pela FPrA, participaram o presidente Rubens Gatti, o vice-presidente Bento Tino e comissário desportivo e técnico Júlio Faoro.

Ronaldo César ressalta que a pista está localizada dentro do Parque de Exposições, o que proporciona uma das melhores estruturas do País. As melhorias solicitada pela FPrA após a inauguração já foram feitas.