Novo Hyundai Creta chega com visual atualizado e maior potência dos SUVs

A Hyundai Motor Brasil apresenta a nova geração do Hyundai Creta. O SUV, que no ano passado conquistou a primeira posição geral de vendas no varejo incluindo todas as categorias – feito inédito para um SUV no Brasil, renova por completo o visual externo e interno, atualiza sua motorização e oferece ainda mais recursos de conforto e tecnologia ao condutor.

Nas versões com motorização 1.0 turbo GDI, o preço de lançamento permanece o mesmo da geração anterior e para a nova versão topo de linha Ultimate, equipada com o inédito motor 1.6 turbo com a maior potência da categoria, de 193 cv, o preço sugerido é apenas R$ 2,1 mil acima da opção anterior com motor 2.0 aspirado, agora descontinuada.

“O mercado brasileiro deixou claro nos últimos anos a aprovação do Hyundai Creta, com a liderança consistente em vendas no varejo entre os SUVs e a histórica e inédita vitória entre todas as categorias no ano passado. Esse território conquistado pelo modelo junto aos clientes vai se expandir ainda mais com a nova geração, que não apresentará aumento de preços nas opções com motor 1.0 turbo e chega com um valor extremamente competitivo para a versão topo de linha, agora equipada com a maior potência da categoria, com impressionantes 193 cv”, comenta Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai para o Brasil e as Américas Central e do Sul.

Novo design

Será possível perceber de cara as novidades do Hyundai Creta. Literalmente. Uma grade frontal totalmente renovada, em Black Piano, traz linhas mais sólidas em comparação com a geração anterior e uma nova aplicação da logomarca Hyundai. Seu conjunto óptico redesenhado, sob o conceito “seamless lighting”, traz uma faixa em LED que percorre toda a frente do carro e luzes de seta sequenciais nas pontas, em sintonia com os últimos lançamentos da Hyundai. O para-choque ganha novo desenho, que se une de maneira mais robusta ao visual frontal e compõe de maneira mais forte a “sensualidade esportiva” que é a assinatura de design da Hyundai em todo o mundo.