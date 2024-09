Notas Bandeirada

Enduro

A equipe Honda Racing manteve domínio no Brasileiro de Enduro para motocicletas e venceu as principais categorias na sexta e penúltima prova do campeonato 2024, domingo, em Camboriú (SC). Desta forma, os pilotos Bruno Crivilin (Elite e classe E1), Vinicius Calafati (E2) e Alexandre Valadares “Brankim” (E4) garantiram matematicamente os títulos nacionais das respectivas divisões. Eles só precisam largar na prova final, marcada para os dias 9 e 10 de novembro, em Mairiporã (SP), de acordo com o regulamento da competição, para serem campeões, sendo que Bárbara Neves vive a mesma situação na classe feminina (EF).

Nascar Brasil

Não é a toa que a Nascar Brasil é uma modalidade de corrida que ganha mais aficionados a cada temporada. Quando você pensa que tudo está parcialmente definido, vem uma nova etapa, com um ingrediente a mais para balançar as estruturas das equipes e até mesmo dos líderes que possam estar disparados à frente na classificação do campeonato. O fator da vez será o sistema Match Point, que será aplicado na última etapa do Campeonato Brasileiro, no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), no dia 13 de outubro. Nada menos que 75 pontos estarão em jogo entre o treino classificatório de sábado (25 pontos) e as duas corridas do domingo (25 pontos em cada corrida).

Jorge Martelli

O catarinense Jorge Martelli, do Chevrolet #87, é um exemplo do impacto da Match Point no cenário da categoria Challenge. Ele poderia estar tranquilo nesta etapa final do campeonato, só administrando a liderança com os 31 pontos de diferença entre o segundo colocado, o paulistano Victor Andrade, do Ford #22. Mas com 75 pontos em jogo, tudo muda de figura. É preciso planejamento para manter a posição evitando danos.