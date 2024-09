Notas Bandeirada

Dudu Pagliaro

Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Somos Verde/Bebs/FrogPay/Pier Brasil/Ifood/MG Contécnica) deu no último sábado mais um passo em sua preparação para disputar o Campeonato Brasileiro de Kart. Em Birigui (SP), competindo no Open do Brasileiro no Kartódromo Speed Park, que receberá a competição nacional no próximo mês. Pagliaro precisou fazer duas provas de recuperação na categoria F4 Júnior, já que foi jogado para fora da pista na largada e caiu para a última posição em ambas as corridas. Mostrando resiliência e talento, o piloto paulista garantiu o segundo lugar na competição, válida também como a 3ª etapa do Circuito Paulista de Kart.

Caio Zorzetto

Caio Zorzetto, de São Miguel Iguaçu, considerou uma grande escola a sua primeira participação em um Campeonato Mundial de Kart. A edição comemorativa dos 60 anos da competição terminou domingo, no Kartódromo de Grantham, na Inglaterra. Caio disputou a categoria OK Júnior e não conseguiu se classificar entre os 36 finalistas. Ele se queixou da adaptação ao kart, da pista, dos pneus e tipo de pilotagem. Também é um vale tudo. É um festival de pancada. “É tudo diferente do Brasil. Quem nunca correu na Europa tem muitas dificuldades. Os pneus é muito ruim. No final até que estávamos andando vem, mas já não dava para se classificar para as finais. Mas foi uma grande escola. São importantes lições que levaremos para o futuro”, conclui Zorzetto.