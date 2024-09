Notas Bandeirada

Velopark é uma incógnita para Akyu Myasava na Stock Series

O kartódromo é familiar, mas o autódromo do Velopark é uma incógnita para o paranaense Akyu Myasava, da equipe Garra Racing Team. Se no kartódromo disputou um Campeonato Sul-Americano de Kart na categoria Cadete, esta será a primeira vez que Akyu irá competir no autódromo. Neste sábado e domingo o piloto paranaense disputa a 5ª e penúltima etapa da Stock Car Series.

Akyu explica que irá para o primeiro treino sem saber nada da pista e terá apenas dois treinos para conhecer o circuito. “Vou à pista às cegas, mas vou tentar assimilar o traçado o mais rápido possível, buscado reunir as condições que me possibilitem fazer boas provas. O objetivo é concluir as três, buscando subir na classificação”, frisa Akyu Myasava, que nesta temporada conta com o apoio da Farmacêutica EMS, Casino Acaray, Flabom Têxtil e Aestimare.

Programação

A programação da Stock Car Series começa nesta sexta-feira, com o Shekedown às 9 horas; 10h20, treino de rookies; às 14h05, segundo treino livre.

No sábado, o terceiro treino livre inicia ás 8h50; o treino classificatório será a partir das 10h50 e a corrida 1 terá sua largada às 12h35, com duração de 25 minutos, mais uma volta.

No domingo, a corrida 2 da etapa gaúcha está prevista para às 8h35 (20 minutos, mais uma volta) e a corrida 3 terá largada às 9h15, com 25 minutos, mais uma volta.