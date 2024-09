Notas Bandeirada

Paranaenses são vice-campeões no Rali dos Sertões

A dupla formada pelo piloto toledano Victor Pudell e pelo navegador Claudemir Hubner, que nasceu em Toledo e reside em Caçador (SC), garantiu sábado (31), em Brasília (DF), seu terceiro título do rali do Sertões. Os paranaenses estrearam na maior competição off road das Américas em 2022 e de cara se consagraram campeões. E neste 2024, garantiram, pela segunda vez consecutiva, o título de vice-campeões na categoria de carros PRO, a bordo do protótipo Sherpa número #345.