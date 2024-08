Notas Bandeirada

Gabriel Kavalco

Gabriel Kavalco foi o piloto que percorreu maior distância para participar da 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart, disputada sábado, no Kartódromo Delci Damian. Ele veio de Belo Horizonte e voltou para a capital mineira com o troféu de segundo colocado na categoria Mirim.

Thaline Chicoski

Chegou a hora de correr em casa na Copa Hyundai HB20 para Thaline Chicoski. A paranaense de Campo Mourão encara, neste fim de semana, a etapa no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), seu estado natal, de olho em voltar à liderança da competição: atualmente, Thaline está na segunda posição na tabela, com 120 pontos conquistados, com apenas seis tentos de distância com relação à liderança.