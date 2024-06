Notas Bandeirada

Thaline Chicoski

Pela terceira vez na carreira, Thaline Chicoski vai acelerar no Autódromo Potenza, localizado em Lima Duarte (MG). O compromisso da pilota Cavaleiro Sports é válido pela 3ª etapa da Copa Hyundai HB20, que acontece neste fim de semana, no circuito localizado na zona da mata mineira. Será a primeira prova da paranaense de Campo Mourão na categoria desde sua primeira vitória na carreira, ocorrida durante a disputa da última etapa, em abril, no circuito de Goiânia (GO). Nesta etapa, Thaline terá a responsabilidade de defender a inédita liderança do campeonato em sua carreira, pela classe Elite, onde figura no topo da tabela com 61 pontos.

Felipe Drugovich

Vencedor de duas edições disputadas no ambiente virtual, em 2022 e 2023, Felipe Drugovich (Porto/Drugovich/Localiza/Stilo) fará amanhã e domingo sua estreia em uma das provas mais importantes do automobilismo mundial, as 24 Horas de Le Mans. O campeão da Fórmula 2 em 2022 e atual piloto reserva e de testes da Aston Martin na Fórmula 1 dividirá a pilotagem do Cadillac V-Series.R #311 da equipe Whelen Cadillac Racing com o também brasileiro Pipo Derani e com o britânico Jack Aitken.