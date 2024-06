Notas Bandeirada

Primeira prova

O Kartódromo Delci Damian terá no próximo dia 15 a primeira prova do ano, com a realização da 1ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. Será a primeira competição depois que a pista foi recapeada. Os kartistas de Cascavel e região já estão treinando para a prova.

Oito vitórias

Com oito vitórias em três campeonatos, a Mega Kart foi destaque entre as fabricantes de chassi no último fim de semana. Competindo no Rio de Janeiro e em São Paulo, a empresa somou vitórias no Campeonato Carioca/Estadual, Copa Husqvarna e Copa São Paulo Light. No Kartódromo de Guapimirim a Mega Kart, além de conquistar vários pódios, venceu no Campeonato Carioca na categoria Kids, com Pierre Marques; na F-4 Novatos, com Pepe Borba; na F-4 Graduados, com Enzo Guimarães; na F-4 Super Sênior, com Márcio Oliveira; e na F-4 Sênior, com Adílson Mozer. Em Itu (SP), em mais uma rodada da Copa Husqvarna, a Mega Kart conquistou vitórias com Matheus Tharpian (F-4 Graduados) e Oscar Alves (F-4 Super Sênior). Por fim, em Interlagos, a fabricante venceu na rodada tripla da Copa São Paulo Light com Bruno Grigatti, na F-4 Sênior.