Notas Bandeirada

Irmãos Dominguez

Os irmãos Matias e Murilo Dominguez (FC Oliveira/FC Motos) viveram situações opostas no último fim de semana no Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, onde disputaram a 5ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart. Murilo Dominguez, o mais jovem, aproveitou bem a primeira oportunidade que teve de disputar uma etapa sem problemas de motor. Conquistou o segundo lugar na categoria Mirim. Matias Dominguez, por sua vez, viveu um fim de semana complicado, iniciando pela tomada de tempos, em que não conseguiu dar uma “volta limpa” e só conseguiu a 23ª colocação no grid de largada da categoria Cadete. Depois de ultrapassagens e rodadas e três baterias disputadas, ele foi o 14º colocado na 5ª etapa.

Equipe gaúcha

Foi apresentado oficialmente o mais novo carro que vai para o grid do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade: o Hyundai HB 20 1.0 TGDI do projeto Nova Itália RS Rally. O projeto representará o Automóvel Clube de Severiano de Almeida (ACSA) na disputa da competição nacional e será comandado pelo piloto Evandro Carbonera e o navegador Jean Klein.