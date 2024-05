Notas Bandeirada

Bernardo Gentil

Piloto oficial da fabricante de chassis CRG e atual líder da Copa São Paulo Light de Kart, Bernardo Gentil venceu mais uma vez, agora competindo “em casa”. Em Brasília (DF), onde reside, o piloto cearense disputou com enorme sucesso a 4ª etapa do Campeonato Brasiliense e retomou a liderança da competição. Ele dominou a categoria Júnior, largando na pole position e ganhando as duas baterias, além de fazer a melhor volta em ambas.

Gabriel Bortoleto

O Campeonato Mundial de F-2 esteve no último fim de semana na mais tradicional pista do calendário. Nas ruas de Monte Carlo, em Mônaco, pilotos e equipes voltaram a se enfrentar nas estreitas ruas do principado.

Vindo de uma etapa de grandes resultados em Ímola, na semana anterior, o brasileiro Gabriel Bortoleto chegou bastante animado e conseguiu um pódio. Na corrida Sprint, disputada no sábado pela manhã, ele largou em segundo e terminou em segundo, indo ao pódio. Na Feature Race, disputada na manhã de domingo, chegou em oitavo. Com os oito pontos conquistados na corrida de sábado e, os quatro pontos, do domingo, Bortoleto soma agora 50 pontos na classificação geral em que ele ocupa a quinta colocação, apenas seis pontos do quarto lugar.