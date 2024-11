Muffato precisa da vitória para ser bicampeão da Fórmula Truck

O cascavelense Pedro Muffato poderá se tornar neste domingo bicampeão da categoria GT Truck na Fórmula Truck. Para isso o veterano piloto, de 84 anos, precisará vencer e fazer a melhor volta na 9ª e última etapa da temporada, a ser disputada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Se conseguir a pole position na tarde deste sábado, só precisará da vitória.



Muffato disputa o título com o gaúcho Rafael Fleck, mesmo adversário do ano passado, quando conquistou o título com uma vitória ovacionada pelos torcedores, que lotaram o autódromo Zilmar Beux. Fleck chega a decisão do campeonato, com 620 pontos, contra 533 de Muffato. Mas aplicando o descarte do pior resultado da temporada, Fleck jogará fora 70 pontos da etapa de Londrina, enquanto que Muffato tem descarte 0 em função do abandono também em Londrina. Assim, a diferença cai para 17 pontos. Fleck será campeão com o segundo lugar e a pole position ou a melhor volta.

Treino da sexta



Nos treinos desta sexta-feira, Muffato foi o mais rápido do dia com 1m21s333, sendo 16 milésimos de segundos mais rápido do que Rafael Fleck.