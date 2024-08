Moto1000GP terá modernas barreiras de ar em Cascavel

Em 2023, o MOTO1000GP deu um grande passo em termos de segurança na motovelocidade brasileira ao incorporar o sistema de barreiras de defensas de ar nas corridas. Este equipamento é montado nos pontos de saída de curvas e em demais áreas de risco, absorvendo o impacto do conjunto moto e piloto em caso de acidentes, como quedas e saídas de pista.

O sistema, homologado e avaliado com o mais alto nível de segurança pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo), vem sendo utilizado nas etapas do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade desde a terceira etapa da temporada 2023, realizada em Lima Duarte (MG).

Para o GP de Cascavel, quarta etapa da temporada 2024, que será realizada sábado e domingo no Autódromo Internacional Zilmar Beux de Cascavel, o Moto1000GP disponibilizará 300 metros dessas barreiras. Esta será a pista mais bem protegida da temporada. Durante o fim de semana, serão realizadas 12 corridas de sete diferentes categorias brasileiras e latino-americanas, com a participação de pilotos de 10 países.

“Nesta etapa, usaremos 300 metros de barreira defensiva. Será a pista mais bem protegida de todo o calendário. Vamos cobrir todas as áreas de escape; não haverá nenhuma barreira de pneus exposta, tudo será protegido com defensas de ar”, comentou Gilson Romani, diretor de provas do Moto1000GP.

O Moto1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo e pela FIM. O campeonato tem o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do MOTO1000GP, no canal BandSports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação.