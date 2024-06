Morre Marcos Rosa, kartista de Foz

O kartismo paranaense está de luto com a morte de Marcos Rosa, ocorrida sábado (22). Além de piloto, ele era empresário e presidente do Automóvel clube de Foz do Iguaçu.

Marcos não se sentiu bem após participar do primeiro treino da 3ª etapa da Copa Itaipu de Kart, foi atendido pelo médico da prova e encaminhado a um hospital, aonde veio a falecer, vítima de infarto. Toda a programação da prova foi cancelada.

Bento Tino, vice-presidente da FPrA, que atuaria como diretor de prova, destaca que a morte de Marcos Rosa é uma grande perda para Foz do Iguaçu.

Crédito: Divulgação