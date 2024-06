Metropolitano de Kart de Cascavel leva 129 pilotos ao Kartódromo Delci Damian

Com 129 pilotos na pista do Kartódromo Delci Damian, começou sábado (15) o Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova contou com a participação de pilotos dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e do Paraguai e Argentina.

A prova teve promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Esta foi a primeira competição depois do recape pista cascavelense.

Os vencedores da etapa de abertura foram Benício Frare Rodrigues (Capitão Leônidas Marques), na categoria Escola; Pietro Sorbara (Cascavel), na Mirim; Lucian Brandalize (Pato Branco), na F-4 195; Caetano Cavalcante (Toledo), na Cadete; Iury Mucelin (Chapecó/SC), na F-4 Sênior; Rafael Dietrich (Cascavel), na F-4 Graduados; Isabela Kresta (Marechal Cândido Rondon), na Batom; Pedro Gouveia (Itaquiraí/MS), na F-4 Light; Gabriel Pena Carrer (Assis/SP), na F-4 Força Livre; Auber Miola (Ciudad Del Este/Paraguai), na F-4 Super Sênior; Arthur Machado (Chapecó/SC), na F-4 Júnior; e Marcos Fernandes dos Santos (Cascavel), na categoria 125 Pro.

A 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel está marcada para o dia 24 de agosto.