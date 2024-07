Mercedes-AMG C 63 S E Performance traz tecnologia híbrida da F1 para as ruas

A Mercedes-Benz Cars & Vans do Brasil lança no Brasil o quarto modelo equipado com o sistema AMG E Performance. O novo Mercedes-AMG C 63 S E Performance traz o trem de força híbrido projetado para máximo desempenho, combinando o motor AMG 4 cilindros turbo de 2.0 litros com uma Unidade de Tração Elétrica (EDU) no eixo traseiro para oferecer uma experiência de condução única e personalizada.

O novos Mercedes-AMG C 63 S E Performance já pode ser encomendado em todos os concessionários da marca no País ao preço público sugerido a partir de R$ 906.900,00 e R$ 1.015.900,00 na versão F1 Edition.

Dependendo do modo de condução, o motor elétrico aumenta a potência e o torque e se adaptam para proporcionar uma experiência de condução única. A condução totalmente elétrica também é possível. O trem de força elétrico e a bateria de alta performance com 400 volts são desenvolvimentos exclusivos da AMG. Assim como na Fórmula 1, a bateria é especificamente projetada para rápida entrega e carregamento de energia com resfriamento direto das células.

A potência total do sistema combinado é de 680 cv, o torque máximo combinado do sistema é de 1.020 Nm e pela primeira vez em um Mercedes-AMG C 63, o sistema de tração integral totalmente variável AMG Performance 4MATIC+ está disponível para transferir a potência de tração para o asfalto, incluindo um Modo Drift para ainda mais prazer de condução. Além disso, o novo superesportivo é equipado com o eixo traseiro direcional, outra característica única neste segmento.

Design exterior

O design do novo C 63 S E Performance difere dos demais Classe C em suas proporções ainda mais marcantes. A dianteira é 50 mm mais longa e os para-lamas dianteiros são mais largos. No geral, as dimensões exteriores diferem consideravelmente das do Mercedes-Benz Classe C. São 83 mm a mais em comprimento, 76 mm em largura no eixo dianteiro e 10 mm no entre eixos, o que se traduzem em um AMG C 63 S ainda mais poderoso e alongado.

Uma nova característica distintiva e exclusiva do C 63 S E Performance é a estreita saída de ar no centro do capô, que se transita elegantemente para as duas elevações de potência. Uma novidade em um modelo de produção Mercedes-AMG, um emblema redondo com o brasão da AMG substitui a estrela da Mercedes com a coroa de louros no capô. Elementos característicos continuam a ser a grade do radiador específica da AMG com estrias verticais e a o para-choque dianteiro da AMG em design de asa a jato. Grandes entradas de ar direcionam o fluxo de ar especificamente para suas várias funções. Dois painéis de ar controlados eletronicamente (atrás da grade do radiador e na saia dianteira) permitem que o ar seja regulado conforme necessário.

Saias laterais combinando, o para-choque traseiro com grande difusor, bem como os dois acabamentos de escape duplo trapezoidal externamente nervurados completam o design. Detalhes exclusivos na traseira incluem um spoiler na tampa do porta-malas, a tampa de carregamento plug-in e a designação do modelo contra um fundo vermelho. O emblema “E Performance” nos para-lamas indica a motorização híbrida.

Tecnológico, luxuoso e muito esportivo

No interior, os bancos esportivos AMG com um layout especial de estofamento e um padrão de costura distintivo contribuem para a impressão refinada. Existem também muitas opções individuais disponíveis para o interior. Cores exclusivas e vários estofamentos em couro nappa com o emblema AMG em relevo nos apoios de cabeça dianteiros enfatizam o lado esportivo ou luxuoso do C 63 S E Performance.

O sistema de infoentretenimento MBUX inclui vários displays e funções específicos da AMG e do sistema híbrido. Estes incluem os displays no quadro de instrumentos, no display central multimídia em orientação vertical na console central e no head-up display.

A visualização do quadro de instrumentos pode ser personalizada com diferentes estilos de exibição e visualizações. O estilo “Supersport” exclusivo AMG oferece a opção de exibir vários conteúdos através de uma estrutura de menu vertical. Estes incluem um menu com temperaturas específicas do sistema híbrido ou um menu de configuração que exibe as configurações atuais para a suspensão ou transmissão. Além disso, o condutor também pode exibir um mapa de navegação ou dados de consumo no display mesmo no estilo “Supersport”.

O display head-up também oferece estilos de exibição específicos da AMG, como Race e Supersport. Estes podem ser acessados através do menu principal no quadro de instrumentos. Gráficos de alta qualidade no display multimídia também visualizam o fluxo de energia de todo o sistema de tração, velocidade, potência, torque e temperatura do motor elétrico, bem como a temperatura da bateria de maneira específica da AMG. O tempo pode ser mostrado em um cronômetro analógico da IWC.

Fotos: Divulgação