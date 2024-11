Marcelo Tortato é campeão brasileiro da categoria Júnior

Nascido em Curitiba, mas residindo em Caçador (SC), Marcelo Tortato mostrou grande evolução na temporada 2024. Em agosto, conquistou o título internacional no Campeonato Sul-Americano, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. No último sábado (16), alcançou o troféu mais importante do kartismo brasileiro, o de campeão Brasileiro pela categoria Júnior. O Brasileiro foi disputado no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Paraná.

Entre os primeiros colocados durante os treinos livres, Tortato foi o mais rápido na tomada de tempos e largou na pole position nas corridas classificatórias. Com 17 concorrentes na disputa, alcançou um segundo e um terceiro lugares, saindo da terceira posição na Super Classificatória. Terminou esta prova no segundo posto, posição em que alinhou no grid de largada da corrida decisiva.