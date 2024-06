Lançamento: Suzuki revela as novas V-Strom 800 e GSX-8S

A Suzuki Motos do Brasil lança sua linha 800 cilindradas, com a aventureira V-Strom 800DE e a Street Fighter GSX-8S. Os novos modelos chegam à rede de concessionárias autorizadas na segunda quinzena de junho.

A V-Strom 800DE e a GSX-8S foram desenvolvidas com características leves e versáteis, voltadas para uma ampla gama de pilotos. Ambos modelos oferecem um equilíbrio otimizado entre a dirigibilidade necessária tanto para o deslocamento diário quanto para viagens mais longas.

Fino, compacto e potente, o novo motor DOHC de dois cilindros em linha com 776 cm³, dos dois modelos, oferece um equilíbrio perfeito entre potência suave e controlável em baixas rotações e um agradável desempenho de rotação livre em altas rotações.

O layout do virabrequim de 270 graus do motor proporciona uma sensação agradável, repleta de torque desde baixas até médias rotações, com uma nota sonora que lembra os motores V-twin da Suzuki, enquanto o sistema antivibração patenteado Suzuki Cross Balancer contribui para uma operação suave e um design de motor compacto e leve.

O sistema de controle eletrônico SIRS (Suzuki Intelligent Ride System) é adotado para diversas condições de pilotagem, como exemplo na versão V-Strom 800, o modo G (cascalho) no módulo STCS de controle de tração e ABS cancelável para o freio traseiro, os pilotos podem ter o máximo de controle e performance na pilotagem, em estradas de cascalho de acordo com suas preferências.

Com os novos modelos, a Suzuki se posiciona na frente na faixa das 800 cilindradas, um nicho em alta no país e que atualmente oferece poucas opções.

V-Strom 800DE

Com conceito “Unlimited Adventure”, a V-Strom 800DE foi desenvolvida como um modelo de aventura com melhor desempenho em todos os campos, desde passeios até deslocamentos diários.

Destaque para o maior curso da suspensão dianteira (220 mm) e o maior curso da suspensão traseira (212 mm), juntamente com os aros raiados de 21 polegadas, proporcionam maior distância ao solo (220 mm) e proporcionam melhor dirigibilidade em superfícies não pavimentadas.

Com capacidade de 20 litros, o tanque de combustível amplia sua autonomia de pilotagem para proporcionar maior tranquilidade em passeios de longa distância.

Mantendo a tradição da série V-Strom e o espírito de design da Suzuki de criar expressões de estilo únicas, as linhas do corpo são tornadas mais nítidas com peças em cores fortes na ponta da carenagem dianteira e abaixo do tanque de combustível.

O modelo também tem um painel de instrumentos multifuncional TFT LCD colorido personalizado de 5 polegadas, com um display claramente legível e uma rica variedade de informações.

No Brasil, o modelo estará disponível nas cores: amarela, cinza e preta. O preço sugerido é R$ 67.500,00.

GSX-8S

Com o conceito “Unlimited Fun”, a GSX-8S foi desenvolvida com o objetivo de oferecer aos pilotos de todas as idades e níveis de habilidade possibilidades ilimitadas para desfrutar de todos os tipos de pilotagem.

O par de faróis LED hexagonais empilhados verticalmente, flanqueados por luzes de posição LED compactas, proporcionam uma visão clara da estrada à frente, ao mesmo tempo que criam uma assinatura de luz exclusiva, com carácter único que faz com que a dianteira pareça leve e pronta para a ação.

Destaques para a balança leve em alumínio, que contribui para uma condução ágil, e para o sistema Quick Shift bidirecional como equipamento padrão, que permite ao piloto aumentar ou reduzir a marcha sem operar a alavanca da embreagem. A mudança é suave e segura, e o sistema é otimizado para fornecer um clique sólido e satisfatório a cada mudança que você faz.

O estilo único e moderno, concebido para liderar uma tendência de nova geração, realça a sua beleza funcional acentuada pela exposição do motor e dos bancos, além do distintivo escape curto.

No Brasil, o modelo estará disponível nas cores: branca, azul e preta. O preço sugerido é R$ 51.500,00.

Foto: Divulgação