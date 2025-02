Kia revela novo EV4 e o Concept EV2 em sua linha de veículos elétricos

O EV4 oferece uma série de recursos modernos, incluindo o Digital Key 2.0, que permite acesso fácil, inclusive via Apple WatchTM. O sistema i-Pedal 3.0 de frenagem regenerativa multinível garante máximo conforto e segurança.

Com um coeficiente de arrasto de apenas 0,23 Cd e um assoalho totalmente plano para otimizar o desempenho aerodinâmico, o EV4 também conta com frenagem regenerativa com iPedal 3.0 para maior eficiência. O motor de 150 kW proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. Além disso, o veículo possui as tecnologias V2L (Vehicle-to-Load) e V2G (Vehicle-to-Grid), além de tecnologia avançada de chassis para conforto, refinamento e desempenho dinâmico de primeira linha.

O Kia EV4 oferece duas opções de bateria : 58,3 kWh (padrão) e 81,4 kWh (longo alcance). Este último é capaz de percorrer até 630 km, de acordo com os padrões WLTP, liderando sua categoria.

“O Kia EV Day mostra nossa visão para um futuro sustentável, onde a mobilidade elétrica seja acessível a todos”, disse Ho Sung Song, presidente e CEO da Kia. “O EV4 personifica perfeitamente essa visão como uma declaração do nosso compromisso com design inovador, tecnologia de ponta e uma experiência de condução conectada que emociona e inspira. O EV4 marca um passo significativo em nossa jornada de eletrificação, oferecendo tecnologia avançada e uma escolha de estilos de carroceria para motoristas que buscam uma transição suave para a mobilidade elétrica”.

Já o Concept EV2 é um SUV subcompacto ágil e de entrada, criado como uma prévia de um futuro modelo de produção que permitirá aos usuários explorarem os espaços urbanos de maneiras novas e mais imersivas. Ambos os veículos atendem a compradores orientados por estilo de vida, ansiosos para abraçar novas tecnologias, melhorando a produtividade no dia a dia, com foco em consumo inteligente e abrindo novas possibilidades.

Como indica o slogan da campanha, “ Your Edge in Motion ”, o Kia EV4 introduz uma nova tipologia de sedãs e hatchbacks. Com isso, a Kia amplia as opções em um mercado de veículos elétricos tradicionalmente focado em CUVs e SUVs.

Versátil e prático, o EV4 representa o primeiro sedã e hatchback elétricos da Kia , projetado para ser um veículo completo, capaz de circular tanto em cidades quanto em longas viagens. Lançado para redefinir o segmento compacto e exibido em versões de quatro portas ( sedã ) e cinco portas ( hatchback ), o Kia EV4 traz uma nova abordagem à estética tradicional do setor.

A Kia Corporation apresentou ontem (quinta-feira) seus novos modelos EV4 e Concept EV2 durante o EV Day da marca em Tarragona, Espanha, com o Concept EV2 servindo como uma prévia de um futuro modelo de produção.

Atualizações de software contínuas Over-the-Air (OTA) mantêm o veículo sempre atualizado. O painel de 30 polegadas conectado ao sistema de navegação ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) aprimora a experiência de entretenimento no carro, com serviços de streaming e conectividade de ponta, como YouTube e Netflix.

O interior também conta com soluções inovadoras de armazenamento e flexibilidade, além do Assistente de IA da Kia, que melhora continuamente o reconhecimento de voz e a precisão das respostas.

Segurança do Kia EV4

O EV4 está equipado com a mais recente funcionalidade ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), focada na integração perfeita com a experiência de direção. Ele é o primeiro em sua categoria a contar com a tecnologia avançada Highway Driving Assist 2 (HDA2) da Kia.

O pacote Driving Package F+ (Drive Wise) oferece capacidades avançadas de detecção, enquanto a estrutura do chassi foi otimizada e reforçada para garantir proteção de segurança de alto nível.

Filosofia de design Kia

O design do EV4 combina contrastes da natureza e do humano para criar um veículo moderno e expressivo. O exterior apresenta um perfil baixo, silhueta alongada, postura larga, faróis verticais e a icônica EV Tiger Face da Kia, resultando em um visual esportivo e inovador. O interior segue um design minimalista e tecnológico, com uma interface flutuante e volante assimétrico para melhor funcionalidade.

Kia Concept EV2 revelado: uma prévia do futuro modelo de produção

Junto ao sedã elétrico EV4, a Kia também revelou o Concept EV2, visão da marca para um futuro SUV subcompacto totalmente elétrico.

O Kia Concept EV2 personifica o espírito de inovação e aventura. Com tecnologia conectada avançada, interior espaçoso e configurável, e portas traseiras de abertura invertida, o SUV oferece aos usuários a oportunidade de viver um estilo de vida urbano ativo, explorando e interagindo com as cidades de maneiras novas e emocionantes.