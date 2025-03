Kawasaki Z H2, a revolução Supernaked chega ao Brasil

A Kawasaki Z H2 vem equipada com iluminação Full LED, proporcionando excelente visibilidade e segurança, além de um painel digital TFT LCD colorido, que exibe informações como: Velocímetro digital e indicador de marchas; Consumo médio e autonomia restante; Temperatura do motor e do ambiente; Indicador de Boost (pressão e temperatura do compressor); Relógio, odômetro, trip meters e muito mais.

O guidão fat-type proporciona ergonomia e controle refinado, enquanto os comandos de punho permitem ajustes sem soltar as mãos do guidão.

A Z H2 conta com um conjunto de freios Brembo M4.32 monobloco, garantindo alto poder de frenagem e estabilidade. A configuração inclui:

Destaque para o emblema River Mark, presente apenas nos modelos com motor superalimentado da Kawasaki, consolidando a Z H2 como um verdadeiro ícone da marca.

Com inspiração no conceito Sugomi & Minimalist, a Kawasaki Z H2 se destaca pelo seu visual agressivo e postura predatória. Seu design minimalista revela componentes essenciais de maneira sofisticada, enquanto a exclusiva entrada de ar Ram Air assimétrica reforça sua identidade única.

Seu chassi treliça em aço foi projetado para equilibrar estabilidade em alta velocidade com agilidade em curvas, tornando a Z H2 perfeita tanto para uso urbano quanto para estradas sinuosas.

O coração da Z H2 é seu motor DOHC 16V Balanced Supercharged, que gera 147Kw (200 PS) com um peso reduzido, garantindo uma relação peso-potência incrível. Diferente dos motores naturalmente aspirados, essa tecnologia permite uma entrega de torque linear e intensa em todas as faixas de rotação.

A Kawasaki apresenta ao mercado brasileiro a Z H2, uma motocicleta que combina potência extrema, tecnologia avançada e um design agressivo inspirado no conceito Sugomi. Equipada com um motor Supercharged de 998 cm³, a Z H2 entrega impressionantes 200 cv, proporcionando uma aceleração intensa e desempenho incomparável.

Eletrônica avançada

A Kawasaki equipa a Z H2 com um conjunto de sistemas eletrônicos de última geração, garantindo mais segurança e controle:

• KTRC (Kawasaki Traction Control) – Controle de tração ajustável para diferentes condições de pilotagem.

• KCMF (Kawasaki Cornering Management Function) – Gerenciamento eletrônico para mais estabilidade em curvas.

• KIBS (Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System) – Sistema de freios ABS otimizado para alto desempenho.

• IMU (Unidade de Medição Inercial) – Feedback preciso sobre a inclinação e dinâmica da motocicleta.

• Modos de Pilotagem Integrados – Três opções que combinam controle de tração e modos de potência.

• KQS (Kawasaki Quick Shifter) – Trocas de marcha rápidas sem embreagem, tanto para aceleração quanto para frenagens.

• Cruise Control Eletrônico – Mantém a velocidade sem a necessidade de manter o acelerador acionado, ideal para viagens longas.

• Painel TFT com Conectividade Bluetooth – Informações detalhadas da motocicleta no aplicativo “RIDEOLOGY THE APP”.

Disponibilidade e Cor

A Kawasaki Z H2 estará disponível nas concessionárias autorizadas de todo o Brasil a partir do segundo trimestre de 2025 na cor verde, com preço público sugerido de R$ 119.990.00 com frete incluso.