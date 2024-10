Jean Azevedo é o 1º homenageado no Hall da Fama do Rali dos Sertões

Ao longo de 32 anos testando homens e máquinas de forma extrema pelas imensidões do território brasileiro, o Rali Sertões escreveu sua história graças a personagens capazes de desafiar limites, estabelecer e reescrever recordes e protagonizar momentos únicos em alta velocidade entre a poeira, a terra, areia e pedras. Ao fim de cada edição, vencedores não são apenas os que vão para o alto do pódio, mas todos os que superam uma maratona que se transformou ao longo dessa trajetória no maior rali das Américas.

Para homenagear aqueles que fizeram história na competição, o Sertões criou seu Hall da Fama. Um espaço para as lendas. Para quem soube personificar de forma mais perfeita o espírito do rali. Gente que, a partir do aprendizado acelerando Brasil afora, desbravou fronteiras, encarou o desconhecido e também longe de casa fez e faz bonito. Nada mais justo que começar por Jean Azevedo. Paulista de São José dos Campos, irmão de André Azevedo, um dos primeiros brasileiros a disputar o então Paris-Dakar, ele fez história já em sua primeira participação (1995), vencendo nas motos. A partir dali, se tornou o maior vencedor da história do Sertões, com sete conquistas, sempre sobre duas rodas – foi campeão também em 2000, 2002, 2004, 2005, 2015 e 2017. Em 2009, nos carros, terminou em terceiro, superado apenas por ninguém menos que Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyah, que contavam à época com o melhor equipamento disponível.