Interior de veículos devem ser limpos por estética e por saúde

A limpeza dos estofados de veículos é fundamental para manter o interior do carro não apenas bonito, mas também deixar o ambiente saudável e confortável. Não é somente uma questão estética, mas sim de saúde e preservação do bem-estar de quem usufrui desse meio de transporte. Assim como a parte externa e mecânica, o estofado também merece atenção especial na manutenção do veículo.

Fritz Paixão, CEO da CleanNew, rede especializada em limpeza e blindagem de estofados, lista alguns cuidados são essenciais para manter o estofado higienizado e conservado.

Sem misturinhas

O uso de misturinhas caseiras na limpeza de estofados de carros pode ser extremamente arriscado. Muitas vezes as pessoas tentam higienizar por conta própria, com misturinhas caseiras e, no geral, isso acaba prejudicando o material. Produtos inadequados ou combinações erradas podem causar danos irreversíveis ao tecido ou couro. Por isso, para preservar o material e ter eficácia na limpeza, é mais seguro contar com um profissional que tenha conhecimento e saiba manusear os produtos ideais de forma correta”, afirma.

Busque profissionais

São inúmeras as vantagens que a contratação de um serviço especializado oferece. “Desde a utilização de técnicas e produtos adequados até a garantia de um ambiente limpo e saudável dentro do veículo, esse serviço com certeza é o mais indicado. Investir em profissionais qualificados é uma escolha inteligente que traz benefícios a curto e longo prazo, contribuindo para a valorização e durabilidade do seu veículo”, explica Fritz.

Blindagem

Essa é uma opção recomendada para quem deseja prolongar a vida do estofado após a higienização. “A blindagem feita após a limpeza traz facilidade para a manutenção, já que não permite que a poeira se acumule com tanta facilidade, além de proteger contra a queda de líquidos e revitalizar a cor”, destaca.

Crédito: Divulgação